Атака на Одесскую область: российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии

Российские захватчики ночью 3 сентября атаковали дронами украинский порт Рени в Одесской области. Во время атаки ударные дроны типа Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

«По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии», — написал он.

По словам Николенко, это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран.

«Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств», — отметил он.

Напомним, что силами противовоздушной обороны были сбиты 17 беспилотников на юге Одесской области.