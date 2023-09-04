Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Лисичанск Северодонецк Авдеевка Краматорск Бахмут

Атака на Одесскую область: российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии

04 сентября 2023, 11:08

Атака на Одесскую область: российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии

Российские захватчики ночью 3 сентября атаковали дронами украинский порт Рени в Одесской области. Во время атаки ударные дроны типа Shahed упали и сдетонировали на территории Румынии. Об этом сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко со ссылкой на данные Государственной пограничной службы Украины.

«По информации Государственной пограничной службы Украины, сегодня ночью во время массированной атаки России в районе Измаильского порта российские шахеды упали и сдетонировали на территории Румынии», — написал он.

По словам Николенко, это очередное подтверждение того, что российский ракетный террор представляет огромную угрозу не только безопасности Украины, но и безопасности соседних стран. 

«Призываем партнеров ускорить обеспечение Украины дополнительными современными системами противоракетной и противовоздушной обороны, а также боевой авиацией, которые усилят защиту инфраструктуры Украины, а также сопредельных государств», — отметил он.

Напомним, что силами противовоздушной обороны были сбиты 17 беспилотников на юге Одесской области. 

ТЕГИ

Люди
Олег Николенко
Места
Румыния Одесская область
События
Война

СТАТЬИ

НОВОСТИ ДОНЕЦК / ЛУГАНСК ВСЕ
09:49
ВС РФ обстреляли Белогоровку авиацией и артиллерией, ударили по Невскому в Луганской области
09:24
Войска РФ обстреляли Торецк, есть разрушения
09:19
В захваченной РФ части Луганской области намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации
09:03
Оккупанты более 100 раз атаковала Запорожскую область: ранены три человека
07:59
Атака на Донецкую область: за сутки оккупанты ранили пятерых человек, еще один погиб
23:34
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 сентября
23:00
«ДНР»: В ходе обстрела Донецка погиб мужчина, два человека ранены
17:11
«ДНР»: Двое мужчин ранены в ходе обстрела Макеевки
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 2 сентября
20:58
Сильный пожар произошел в Перевальске
23:00
Донецк, Луганск и не только: Главные события 1 сентября
22:46
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
17:42
Докладывал оккупантам о местах дислокации ВСУ: за коллаборационизм будут судить жителя Торецка
17:17
«Утро началось не с кофе». Под захваченным Мариуполем партизаны подожгли базу оккупантов
17:00
В Украину удалось вернуть 11 депортированных Россией детей — ОП
16:59
Детей из Ясиноватой повезут учиться в Челябинск. Якобы уже согласились родители 50 детей
16:05
Войска РФ обстреляли единственную работающую больницу в Авдеевке
15:24
В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
15:16
В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
15:09
На захваченных территориях оккупанты создают из украинской молодежи пропагандистов — ЦНС
все новости
11:51
ВС РФ за сутки разрушили в Донецкой области 7 жилых домов, дом культуры и подстанцию
11:41
Украинец дважды пытался поджечь военкоматы в РФ
11:08
Атака на Одесскую область: российские «шахеды» упали и сдетонировали на территории Румынии
10:56
Россия использует вредоносное ПО для атак на украинских военных
10:33
ГУР показало российского пилота, который передал вертолет Ми-8 Украине
10:14
Алексей Резников подал заявление об отставке в Верховною Раду
09:49
ВС РФ обстреляли Белогоровку авиацией и артиллерией, ударили по Невскому в Луганской области
09:24
Войска РФ обстреляли Торецк, есть разрушения
09:19
В захваченной РФ части Луганской области намерены увеличить и ускорить темпы мобилизации
09:03
Оккупанты более 100 раз атаковала Запорожскую область: ранены три человека
08:58
В районе Бахмута на прошлой неделе ВСУ освободили еще 3 кв. км
08:32
Украинские силы сбили 23 «Шахеда» во время ночной атаки России
08:27
Силы ПВО сбили 17 «Шахедов» на юге Одесской области
08:16
Армия РФ выпустила более 200 снарядов по Херсонщине, есть раненые, среди них — ребенок
08:03
Над Курской областью прогремели взрывы
07:59
Атака на Донецкую область: за сутки оккупанты ранили пятерых человек, еще один погиб
23:34
Донецк, Луганск и не только: Главные события 3 сентября
23:00
«ДНР»: В ходе обстрела Донецка погиб мужчина, два человека ранены
22:15
Минобороны Украины должен возглавить Рустем Умеров — Зеленский
21:41
Сотрудника ГСЧС, который вернулся в оккупированную Волноваху, заочно приговорили к 13 годам тюрьмы
все новости
ВИДЕО
«ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ► «ЛНР» ушла в изоляцию: почему запрещен мобильный интернет ►
01 сентября, 22:46
Киевский район Донецка — под обстрелом. Фото: местные Telegram-каналы В «ДНР» заявили об обстреле Донецка, есть пострадавшие и погибшая
01 сентября, 15:24
В Донецке на Аллее героев «власти» снесли стихийный мемориал с портретами погибших в авиакатастрофе «вагнеровцев». Фото: Апачев В Донецке разобрали стихийный мемориал с портретами Пригожина и Уткина
01 сентября, 15:16
Лидер российской группы «Ногу свело!» рассказал, почему выступил против войны ► Лидер российской группы «Ногу свело!» рассказал, почему выступил против войны ►
31 августа, 20:27
В Донецке под обстрел попала недостроенный многоэтажный дом. Фото: Местные Telegram-каналы В Донецке ракета влетела в ЖК «Бульвар Сити»
30 августа, 10:24
Атака на военный аэродром в Пскове. Фото: Соцсети Дроны атаковали военный аэродром в российском Пскове
30 августа, 00:45
Эта версия сайта создана при поддержке фонда Freedom House Ukraine.

«Новости Донбасса» © 2023 Все права защищены. Использование материалов сайта разрешается при условии ссылки (для интернет-изданий — гиперссылки) на сайт novosti.dn.ua.

Все материалы, которые размещены на данном сайте со ссылкой на агентство «Интерфакс-Украина», не подлежат последующему воспроизведению и /или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства «Интерфакс-Украина».
Политика сайтаПолитика конфиденциальностиРедакцияКонтактыРеклама