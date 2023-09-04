Міноборони Румунії спростувало інформацію про падіння російських дронів на території країни

Інформація про падіння російських безпілотників на території Румунії під час атаки на Україну в ніч проти 4 вересня не відповідає дійсності. Про це повідомили у пресслужбі міністерства національної оборони країни.

«Міністерство національної оборони категорично спростовує інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, яка сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники впали на національну територію Румунії», — йдеться у заяві.

В оборонному відомстві зазначили, що в режимі реального часу відстежували ситуацію, зазначивши, що РФ не була прямою військовою загрозою для території Румунії.

«Засоби нападу, використані Російською Федерацією, жодного разу не створювали прямі військові загрози національній території або територіальним водам Румунії», — написали в пресслужбі.

При цьому, у Міністерстві національної оборони додали, що напад Російської Федерації на цивільні об'єкти та інфраструктуру в Україні є невиправданими та глибоко суперечать нормам міжнародного гуманітарного права.

Нагадаємо, 4 вересня представник МЗС України Олег Ніколенко з посиланням на дані Державної прикордонної служби України повідомив, що під час ворожої атаки на Одеську область російські дрони впали та здетонували на території Румунії.

Також в ніч проти 4 вересня під час масованої атаки росії в районі Ізмаїльського порту російські безпілотники «Шахеди» впали та здетонували на території Румунії.