За сутки на Луганском участке фронта ВСУ уничтожили 67 российских захватчиков

За сутки на Лиманском и Купянском направлениях ВС РФ более 700 раз атаковали позициям Сил обороны Украины из различных артиллерийских систем и нанесли 15 авиационных ударов. Об этом сообщил начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

Украинские военные, по его данным, ликвидировали за сутки 67 российских захватчиков, уничтожили современную БМП-3, гаубицу «Мста-С», противотанковую пушку «Рапира», четыре автомобиля, легкий бронированный тягач, четыре БПЛА «Ланцет», два «Орлан-10» и склад с боеприпасами войск РФ.

Евлаш таккже отметил, что после боев с ВСУ вблизи Новоегоровки российские военные приостановили свои попытки штурма и прибегнули к инженерному оборудованию собственных редутов. За сутки ВС РФ нанесли по населенному пункту авиационный и 37 артиллерийских ударов.

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