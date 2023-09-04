За добу на Луганській ділянці фронту ЗСУ знищили 67 російських загарбників

За добу на Лиманському та Куп'янському напрямах ЗС РФ понад 700 разів атакували позицій Сил оборони України з різних артилерійських систем та завдали 15 авіаційних ударів. Про це повідомив начальник прес-служби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Українські військові, за його даними, ліквідували за добу 67 російських загарбників, знищили сучасну БМП-3, гаубицю «Мста-С», протитанкову гармату «Рапіра», чотири автомобілі, легкий броньований тягач, чотири БПЛА «Ланцет», два «Орлан- 10» та склад з боєприпасами військ РФ.

Євлаш також зазначив, що після боїв з ЗСУ поблизу Новоєгорівки російські військові призупинили свої спроби штурму і вдалися до інженерного обладнання власних редутів. За добу ЗС РФ завдали по населеному пункту авіаційного та 37 артилерійських ударів.

Дивіться щоденний випуск «Новин Донбасу» щодо ситуації на Сході України та по всій країні.