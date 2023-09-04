У Донецькій області відновили електропостачання у 30 населених пунктах

У Донецькій області енергетики минулими вихідними, 2 і 3 вересня, відновили електропостачання в 30 населених пунктах, знеструмлених через негоду. Про це повідомляє прес-служба ДТЕК.



«За вихідні аварійно-ремонтні бригади ДТЕК Донецькі електромережі змогли відновити електропостачання у понад 30 населених пунктах, знеструмлених через погодні умови. Знову отримують електрику понад 18 тисяч сімей», — йдеться у повідомленні.



Відмічено, що ураганний вітер на Донеччині спричинив низку руйнувань: повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач та обладнання.



Найбільше від негоди постраждав Покровський район, зокрема Селидівська та Криворізька громади. Пошкодження фіксували й у інших районах області. Складнощі в роботі додавали повалені дерева та постійні обстріли регіону.



У неділю ремонтні бригади НЕК «Укренерго» повернули на роботу дві високовольтні лінії на сході країни, пошкоджені внаслідок артобстрілів росіян; це дозволило відновити видачу мережу електроенергії з однієї з електростанцій.