Банки у Криму допоможуть РФ з мобілізацією місцевих жителів

З 12 вересня окупанти планують запускати активний процес мобілізації у Криму після незаконних та фіктивних виборів. Про це інформує телеграм-канал військового спротиву українців та кримських татар на півострові «АТЕШ».



Особливий акцент буде зроблено на відставних поліцейських та інших силовиках. Також повідомляється, що осіб, які ховаються від мобілізації, виявлятимуть через банки.

Згідно з джерелами «АТЕШ», операторам банків поставлене завдання викликати клієнтів з паспортами, нібито, для звірки та оновлення даних, і якщо особи, які цікавлять окупаційну систему, з'являться, то повідомляти про їхнє місце знаходження, у крайньому разі прямо викликати поліцію.

Нагадаємо, побоюючись невдоволення новою мобілізацією російських громадян, керівництво РФ почало вербувати потенційних новобранців у сусідніх Вірменії та Казахстані.