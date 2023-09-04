На оккупированной территории группировка «ДНР» заключила в тюрьму на 25 лет еще одного украинского военнослужащего.



Так называемый «суд ДНР» обвинил старшего разведчика-оператора разведывательной роты 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины Виталия Прокопчука в «убийстве» двух человек в Мариуполе весной 2022 года.



В Следственном комитете РФ заявили, что весной 2022 года Прокопчук «расстрелял из ручного пулемета троих мирных жителей, которые шли по улице». Якобы двое из них скончались на месте, третьему раненому мужчине удалось выжить.



Сегодня также стало известно, что так называемый «верховный суд» группировки «ДНР» приговорил пленного военнослужащего ВСУ Максима Овчаренко к 22 годам заключения с отбыванием в колонии строгого режима. Его обвиняют в «расстреле мирного жителя» в Мариуполе весной 2022 года.