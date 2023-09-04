«ДНР» ув'язнила на 25 років ще одного українського військовослужбовця

На окупованій території угруповання «ДНР» ув'язнило на 25 років ще одного українського військовослужбовця.



Так званий «суд ДНР» звинуватив старшого розвідника-оператора розвідувальної роти 36-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України Віталія Прокопчука у вбивстві двох людей у Маріуполі навесні 2022 року.



У Слідчому комітеті РФ заявили, що навесні 2022 року Прокопчук «розстріляв із ручного кулемета трьох мирних мешканців, які йшли вулицею». Буцімто двоє з них померли на місці, третьому пораненому чоловікові вдалося вижити.



Сьогодні також стало відомо , що так званий «верховний суд» угруповання «ДНР» засудив полоненого військовослужбовця ЗСУ Максима Овчаренка до 22 років ув'язнення з відбуванням у колонії суворого режиму. Його звинувачують у «розстрілі мирного мешканця» у Маріуполі навесні 2022 року.