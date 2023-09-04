Раде предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации

В Раде зарегистрировали законопроект, которым предлагают ограничить возраст студентов, не подлежащих мобилизации. Речь идет, в частности, о тех, кто получает второе высшее образование.



Документом предлагается установить, что под мобилизацию не подпадают «соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования, которые по дневной или дуальной формам получения образования получают уровень образования, который выше ранее полученного уровня образования в последовательности, определенной Законом Украины „Об образовании“, если обучение было начато не позднее года достижения соискателем образования 30-летнего возраста, а также докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования».



В пояснительной записке к законопроекту говорится, что большое количество мужчин, уже имеющих определенный уровень образования, решили в 2022–2023 гг. поступить в вуз и продолжить обучение, избегая таким образом мобилизации. По мнению авторов документа, такое уклонение от призыва деморализует военных, защищающих Украину на передовой. Среди целей законопроекта указано «устранение социальной несправедливости в исполнении конституционного долга гражданами по защите Родины».



3 сентября Минобороны Украины утвердило новое расписание болезней, согласно которому оценивается пригодность к военной службе и упорядочено прохождение службы ограниченно пригодными.