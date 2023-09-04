Раді пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації

У Раді зареєстрували законопроект, яким пропонують обмежити вік студентів, які не підлягають мобілізації. Йдеться, зокрема, про тих, хто здобуває другу вищу освіту.



Документом пропонується встановити, що під мобілізацію не підпадають «здобувачі професійної (професійно-технічної), професійної вищої та вищої освіти, які за денною або дуальною формами здобуття освіти здобувають рівень освіти, який вищий за раніше здобутий рівень освіти в послідовності, визначеній Законом України „Про освіті“, якщо навчання було розпочато не пізніше року досягнення претендентом на освіту 30-річного віку, а також докторанти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти».



У пояснювальній записці до законопроекту йдеться, що велика кількість чоловіків, які вже мають певний рівень освіти, вирішили у 2022–2023 роках. вступити до вузу та продовжити навчання, уникаючи таким чином мобілізації. На думку авторів документа, таке ухилення від призову деморалізує військових, котрі захищають Україну на передовій. Серед цілей законопроекту зазначено «усунення соціальної несправедливості у виконанні конституційного обов'язку громадянами захисту Батьківщини».



3 вересня Міноборони України затвердив новий розклад хвороб, згідно з яким оцінюється придатність до військової служби та впорядковано проходження служби обмежено придатними.