Россияне за сутки обстреляли Донецкую область: ранены два человека

Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Авдеевку, и Торецк в Донецкой области. В результате атаки были ранены два человека. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

«За 4 сентября россияне ранили 2 жителей Донецкой области: в Авдеевке и Торецке. В настоящее время невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе», — написал он.

Всего с начала полномасштабной войны в Донецкой области из-за российской агрессии погибли 1680 людей, еще 4073 жителя получили ранения.

Напомним, российские оккупанты из артиллерии обстреляли Торецк.