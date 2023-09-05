Росіяни за добу обстріляли Донецьку область: поранено двох людей

Збройні сили Російської Федерації обстріляли Авдіївку та Торецьк на Донеччині. В результаті атаки було поранено двох людей. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

«За 4 вересня росіяни поранили 2 мешканців Донецької області: в Авдіївці та Торецьку. Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі», — написав він.

Всього з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинули 1680 людей, ще 4073 мешканці отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти з артилерії обстріляли Торецька.