Армия РФ из артиллерии обстреляла Торецк: есть жертва

Российские военные сегодня утром, 4 сентября, из артиллерии обстреляли Торецк. В результате атаки пострадала местная жительница. Об этом сообщает Суспільне Донбас.

По словам представительницы Донецкой областной прокуратуры Анастасии Медведевой, 59-летнюю пострадавшую с осколочными ранениями доставили в больницу.

«В 9:45, войска РФ, вероятно, из артиллерии обстреляли город Торецк. В результате обстрела получила телесные повреждения 59-летняя местная жительница, которая на момент атаки шла по улице», — сообщила пресс-секретарь.

Донецкая областная прокуратура начала досудебное расследование за нарушение законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Напомним, мы писали ранее, что оккупанты атаковали Торецк.