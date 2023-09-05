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В результате артобстрела в Запорожской области погибла пожилая женщина — ОВА

05 сентября 2023, 08:13

В результате артобстрела в Запорожской области погибла пожилая женщина — ОВА

Российские оккупанты за минувшие сутки нанесли 88 ударов по 26 городам и селам Запорожской области. В результате атаки погибла местная жительница. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что 80 артиллерийских обстрелов пришлись по территории Орехова, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоданиловки, Малиновки, Белогорья, Левадного, Каменского, Павловки, Лукьяновского, Плавней и других прифронтовых населенных пунктов.

Захватчики ударили четырьмя авиаснарядами по Орехову, Преображенке и Степногорску, совершили БПЛА-атаки по Новодаровке, Малым Щербакам и Степному, а также бил с РСЗО по Темировке.

«Во время артобстрела военнослужащих России погибла 74-летняя жительница Малой Токмачки», — написал глава региона.

Напомним, оккуппанты за 3 сентября более 100 раз атаковали Запорожскую область. 

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