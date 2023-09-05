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Внаслідок артобстрілу в Запорізькій області загинула жінка похилого віку — ОВА

05 вересня 2023, 08:13

Внаслідок артобстрілу в Запорізькій області загинула жінка похилого віку — ОВА

Російські окупанти за минулу добу завдали 88 ударів по 26 містам та селам Запорізької області. Внаслідок атаки загинула місцева мешканка. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Юрій Малашко.

Наголошується, що 80 артилерійських обстрілів припали по території Оріхова, Гуляйполя, Залізничного, Новоданилівки, Малинівки, Білогір'я, Левадного, Кам'янського, Павлівки, Лук'янівського, Плавнів та інших прифронтових населених пунктів.

Загарбники вдарили чотирма авіаснарядами по Оріхову, Преображенці та Степногірську, здійснили БПЛА-атаки по Новодарівці, Малим Щербакам та Степовому, а також били з РСЗВ по Темирівці.

«Під час артобстрілу військовослужбовців Росії загинула 74-річна мешканка Малої Токмачки», — написав глава регіону.

Нагадаємо, окупанти за 3 вересня понад 100 разів атакували Запорізьку область.

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