Оккупанты будут судить двух украинцев по обвинению в «теракте» в Запорожской области

Оккупанты будут судить двух украинцев по обвинению в «совершении теракта» в Запорожской области. Об этом сообщает «РИА Новости».



Так называемая «прокуратура Запорожской области» утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух граждан Украины в возрасте 25 и 28 лет.



Утверждается, что в прошлом году обвиняемые якобы создали в Запорожской области террористическое сообщество и «в интересах украинских спецслужб начали готовить теракты».



Взрыв был запланирован якобы с целью сорвать «референдум» в Запорожской области.



Они обвиняются по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации: «Участие в террористическом сообществе», «Незаконные приобретение, хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств», «Террористический акт», «Незаконное изготовление взрывного устройства».