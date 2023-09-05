Окупанти судитимуть двох українців за звинуваченням у «теракті» у Запорізькій області

Окупанти судитимуть двох українців за звинуваченням у «вчиненні теракту» у Запорізькій області. Про це повідомляє «РІА Новини».



Так звана «прокуратура Запорізької області» затвердила обвинувальний висновок у кримінальній справі стосовно двох громадян України віком 25 та 28 років.



Стверджується, що минулого року обвинувачені нібито створили на Запорізькій області терористичну спільноту і «на користь українських спецслужб почали готувати теракти».



Вибух було заплановано нібито з метою зірвати «референдум» у Запорізькій області.



Вони звинувачуються за кількома статтями Кримінального кодексу Російської Федерації: «Участь у терористичній спільноті», «Незаконне придбання, зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв», «Терористичний акт», «Незаконне виготовлення вибухового пристрою».