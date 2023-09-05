В Украине зафиксировали несколько случаев высокозаразного инфекционного заболевания

Министерство здравоохранения предупредило жителей о появлении нескольких случаев кори. Про инфекционное заболевание МОЗ написал на своей странице в Facebook.



Жителям напомнили, что корь может привести к серьезным осложнениям: пневмонии, ушной инфекции, воспаления мозга – энцефалита, а также к инвалидности и смерти.



По сообщению МОЗ, инфекция чрезвычайно заразна – из 10 невакцинированных и без иммунитета людей, контактировавших с больным корью, 9 также заболевают. Поэтому в зоне риска все невакцинированные дети и взрослые.



В МОЗ отмечают, что для защиты от кори достаточно двух доз вакцины КПК, защищающей также от краснухи и паротита. В Украине по Национальному календарю профилактических прививок их делают в 12 месяцев (введение первой дозы) и в 6 лет (введение второй дозы).



«Невакцинированным взрослым нужно получить по меньшей мере одну, оптимально – две прививки с интервалом минимум в месяц. При этом очень важно сделать это до беременности», — добавили в министерстве здравоохранения.

Ранее стало известно, что в украинских медицинских учреждениях уже подготовлено на зиму 4 095 генераторов.