В Україні зафіксували кілька випадків високозаразного інфекційного захворювання

Міністерство охорони здоров'я попередило мешканців про появу кількох випадків кору. Про інфекційне захворювання МОЗ написав на своїй сторінці у Facebook.



Жителям нагадали, що кір може призвести до серйозних ускладнень: пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, а також інвалідності та смерті.



За повідомленням МОЗ, інфекція надзвичайно заразна – з 10 невакцинованих і без імунітету людей, які контактували з хворим на кір, 9 також хворіють. Тому в зоні ризику усі невакциновані діти та дорослі.



У МОЗ зазначають, що для захисту від кору достатньо двох доз вакцини КПК, яка також захищає від краснухи та паротиту. В Україні за Національним календарем профілактичних щеплень їх роблять у 12 місяців (введення першої дози) та у 6 років (введення другої дози).



«Невакцинованим дорослим потрібно отримати щонайменше одне, оптимально – два щеплення з інтервалом щонайменше на місяць. При цьому дуже важливо зробити це до вагітності», - додали в Міністерстві охорони здоров'я.

Раніше стало відомо, що в українських медичних закладах уже підготовлено на зиму 4095 генераторів.