Ущерб для экологии в результате подрыва Каховской ГЭС составляет более миллиарда долларов

Осушение Каховского водохранилища может усилить тенденции опустошения юга Украины. Об этом на брифинге в Military Media Center сообщил первый заместитель председателя Государственной экологической инспекции Украины Дмитрий Заруба.



Осушение Каховского водохранилища в результате подрыва россиянами плотины ГЭС может усилить тенденции аридизации (опустынивания) территории юга Украины, что повлияет на глобальную продовольственную систему.



Он сказал, что основной проблемой для оценки является то, что инспекторы не могут сейчас добраться до всех территорий, потому что там либо ведутся активные боевые действия, либо эти территории оккупированы врагом.

Водохранилище хранило 94% воды, питавшей 30 мелиоративных систем Херсонской области, 74% мелиоративных систем Запорожской и 30% - Днепропетровской областей.



«На сегодняшний день примерно рассчитанный ущерб по Каховскому водохранилищу составляет 1,5 млрд. долларов США», — сказал Дмитрий Заруба. Он добавил, что окончательные расчеты станут известны после сбора всей информации.

Напомним, что проект по восстановлению Каховской ГЭС рассчитан на два года.