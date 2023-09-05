Збитки для екології внаслідок підриву Каховської ГЕС становлять понад мільярд доларів

Осушення Каховського водосховища може посилити тенденції спустошення півдня України. Про це сьогодні на брифінгу в Military Media Center повідомив перший заступник голови Державної екологічної інспекції України Дмитро Заруба.



Осушення Каховського водосховища внаслідок підриву росіянами греблі ГЕС може посилити тенденції аридизації (опустелювання) території півдня України, що вплине на глобальну продовольчу систему.



Він сказав, що основною проблемою для оцінки є те, що інспектори не можуть зараз дістатися всіх територій, тому що там або ведуться активні бойові дії, або ці території окуповані ворогом.

Водосховище зберігало 94% води, що живила 30 меліоративних систем Херсонської області, 74% меліоративних систем Запорізької та 30% – Дніпропетровської областей.



«На сьогодні, приблизно розрахована шкода по Каховському водосховищу становить 1,5 млрд доларів США», - сказав Дмитро Заруба. Він додав, що остаточні розрахунки стануть відомими після збирання всієї інформації.

Нагадаємо, що проєкт відновлення Каховської ГЕС розрахований на два роки.