Оккупанты заставляют жителей Донецкой области получать паспорта РФ: чем угрожают в случае отказа

На захваченных территориях Донецкой области вскоре начнется новая волна мобилизации. Поэтому оккупанты наращивают темпы раздачи паспортов РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Центра национального сопротивления.

«На временно оккупированных территориях Донецкой области оккупанты поставили условие работникам бюджетных предприятий получить паспорт России до 1 октября», — говорится в сообщении.

В ЦНС уведомили, что оккупанты угрожают местных жителей увольнением, а также завести на их место работников из РФ. Такая спешка объясняется новой волной мобилизации.

Несмотря на то, что международное право запрещает мобилизовывать жителей захваченных регионов, россияне не только вербуют украинцев, но и используют их в первых рядах, ведь Кремлю выгодна смерть украинцев.

Отметим, что только в городе Горловка погибли более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали в 2022 году.

Напомним, созданные РФ на временно оккупированной территории Луганской области военные комиссариаты получили указание на ускорение мероприятий постановки на, так называемый, воинский учет «призывников» и «военнообязанных» из числа жителей региона.