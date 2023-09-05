Окупанти змушують мешканців Донецької області отримувати паспорти РФ: чим загрожують у разі відмови

На захоплених територіях Донецької області невдовзі розпочнеться нова хвиля мобілізації. Тому окупанти збільшують темпи роздачі паспортів РФ. Про це повідомили у пресслужбі Центру національного спротиву.

«На тимчасово окупованих територіях Донецької області окупанти поставили умову працівникам бюджетних підприємств отримати паспорт Росії до 1 жовтня», — йдеться у повідомленні.

У ЦНС повідомили, що окупанти загрожують місцевих мешканців звільненням, а також завести на їх місце працівників з РФ. Такий поспіх пояснюється новою хвилею мобілізації.

Незважаючи на те, що міжнародне право забороняє мобілізувати мешканців захоплених регіонів, росіяни не лише вербують українців, а й використовують їх у перших лавах, адже Кремлю вигідна смерть українців.

Зазначимо, що лише у місті Горлівка загинули понад 20 тис. мешканців міста, яких примусово мобілізували у 2022 році.

Нагадаємо, створені РФ на тимчасово окупованій території Луганської області військові комісаріати отримали вказівку на прискорення заходів постановки на так званий військовий облік «призовників» та «військовозобов'язаних» з числа жителів регіону.