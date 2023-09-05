Оккупанты приговорили к пожизненному заключению украинского морпеха

Так называемый «суд ДНР» обвинил оператора противотанкового ракетного комплекса 501-го отдельного батальона морской пехоты 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ Валентина Василенко в «гибели 14 мирных жителей». Украинского военного заключили в тюрьму на пожизненный срок.



В Следственном комитете РФ заявили, что 4 марта 2022 года военнослужащие 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ, в том числе Василенко, были направлены на боевую позицию на автомобильном мосту Мариуполя.



Утверждается, что 21 марта 2022 года Василенко и другие украинские военнослужащие ВСУ якобы «расстреляли из автоматов Калашникова шестерых мужчин, днем 23 марта 2022 года Василенко и другие военнослужащие расстреляли гражданский автомобиль».



Оккупанты заявляют, что погибли шестеро мужчин, а также женщина и ребенок.



Пленного украинского военнослужащего называют виновным в «жестоком обращении с гражданским населением, применением в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов, убийстве двух и более лиц».