Окупанти засудили до довічного ув'язнення українського морпіха

Так званий «суд ДНР» звинуватив оператора протитанкового ракетного комплексу 501-го окремого батальйону морської піхоти 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Валентина Василенка у «загибелі 14 мирних жителів». Українського військового ув'язнили на довічний термін.



У Слідчому комітеті РФ заявили, що 4 березня 2022 року військовослужбовці 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ, зокрема Василенка, були направлені на бойову позицію на автомобільному мосту Маріуполя.



Стверджується, що 21 березня 2022 року Василенко та інші українські військовослужбовці ЗСУ нібито «розстріляли з автоматів Калашнікова шістьох чоловіків, удень 23 березня 2022 року Василенко та інші військовослужбовці розстріляли цивільний автомобіль».



Окупанти заявляють, що загинули шестеро чоловіків, а також жінка та дитина.



Полоненого українського військовослужбовця називають винним у «жорстокому поводженні з цивільним населенням, застосуванням у збройному конфлікті заборонених коштів та методів, убивстві двох і більше осіб».