В Донецкой области задержали боевика российского «Оплота»

Сотрудники СБУ задержали еще одного участника оккупационных группировок России, который воевал против Украины на южном и восточном фронтах. Об аресте сообщает пресс-служба СБУ.



Сотрудники военной контрразведки СБУ совместно с украинскими десантниками взяли в плен боевика во время боев под Донецком. По данным следствия, задержан житель оккупированной Макеевки, который 24 февраля 2022 года поступил в так называемую 5-ю отдельную мотострелковую бригаду «Оплот».



Это вооруженное формирование «ДНР», подчиненное командованию Южного военного округа страны-агрессора. В рядах группировки которой, перебежчик принял «присягу на верность» России.



В начале полномасштабного вторжения РФ на «должности» стрелка он участвовал в захвате Херсона и обустройстве огневых позиций оккупантов вокруг украинского города.



Затем он воевал против Сил обороны в районах поселка Романово-Булгаково и Михайловке, Николаевской области. Вскоре боевик был «переведен» в состав вновь оккупационной группировки – 3-го мотострелкового полка с РФ для сдерживания украинского наступления на восточном фронте.



Таким образом фигуранта перебросили сначала в район Марьинки, а затем под Красногоровку, Донецкой области, где он и был задержан украинскими защитниками.

Ранее стало известно, что задержанному боевику войск РФ из Макеевки грозит 15 лет тюрьмы.