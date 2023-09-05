На Донеччині затримали бойовика російського «Оплоту»

Співробітники СБУ затримали ще одного учасника окупаційних угруповань Росії, який воював проти України на південному та східному фронтах. Про арешт повідомляє пресслужба СБУ.



Співробітники військової контррозвідки СБУ разом з українськими десантниками взяли в полон бойовика під час боїв під Донецьком. За даними слідства, затримано мешканця окупованої Макіївки, який 24 лютого 2022 року вступив до так званої 5-ї окремої мотострілецької бригади «Оплот».



Це збройне формування «ДНР», яке підпорядковане командуванню Південного військового округу країни-агресора. У рядах угруповання якого перебіжчик склав «присягу на вірність» Росії.



На початку повномасштабного вторгнення РФ на «посади» стрільця він брав участь у захопленні Херсона та облаштуванні вогневих позицій окупантів навколо українського міста.



Потім він воював проти Сил оборони в районах селища Романово-Булгакове та Михайлівці Миколаївської області. Незабаром бойовика було «переведено» до складу новоствореного окупаційного угруповання – 3-го мотострілецького полку з РФ для стримування українського наступу на східному фронті.



Таким чином, фігуранта перекинули спочатку в район Мар'їнки, а потім під Красногорівку, Донецької області, де його і затримали українські захисники.

Раніше стало відомо, що затриманому бойовику військ РФ із Макіївки загрожує 15 років ув'язнення.