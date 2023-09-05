Зеленский внес в Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду представление о назначении Рустема Умерова на должность министра обороны.



Соответствующий проект постановления зарегистрирован под номером 10004.



3 сентября Зеленский подтвердил увольнение Алексея Резникова с должности министра обороны Украины.



По словам президента, министерство должен возглавить Рустем Умеров.



«Верховная Рада Украины хорошо знает этого человека, и господин Умеров не нуждается в дополнительных представлениях. Ожидаю от парламента поддержки этой кандидатуры», — добавил он.



Рустем Умеров родился 19 апреля 1982 года в Самарканде (Узбекистан) в семье выходцев из Алушты.



В сентябре 2019 года Умеров был избран народным депутатом Украины от фракции «Голос». Во время работы в Верховной раде возглавлял Временную специальную комиссию по вопросам мониторинга получения использования международной материально-технической помощи.