Зеленський вніс до Ради подання про призначення Рустема Умєрова на посаду міністра оборони

Президент України Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради подання щодо призначення Рустема Умерова на посаду міністра оборони.



Відповідний проєкт постанови зареєстровано за номером 10004.



3 вересня Зеленський підтвердив звільнення Олексія Резнікова з посади міністра оборони України.



За словами президента, міністерство має очолити Рустем Умєров.



«Верховна Рада України добре знає цю людину, і пан Умєров не потребує додаткових уявлень. Очікую від парламенту підтримки цієї кандидатури», — додав він.



Рустем Умєров народився 19 квітня 1982 року в Самарканді (Узбекистан) у сім'ї вихідців з Алушти.



У вересні 2019 року Умєрова було обрано народним депутатом України від фракції «Голос». Під час роботи у Верховній раді очолював Тимчасову спеціальну комісію з питань моніторингу отримання міжнародної матеріально-технічної допомоги.