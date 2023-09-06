Війська РФ з «Градів» та авіації атакували Херсонську область: є жертви

Окупаційні війська минулої доби, 5 вересня, обстріляли Херсон і область. В результаті атаки є руйнування та постраждалі. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Окупанти здійснили 65 обстрілів, випустивши 279 снарядів з мінометів, артилерії, «Градів», БПЛА та авіації», — написав він.

За словами глави регіону, у місті Херсон загарбники випустили 18 снарядів.

Крім того, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, а також вежу мобільного зв'язку у Бериславському районі.

«Через російську агресію 3 людини отримали поранення», — додав Прокудін.

Нагадаємо, російські військові накрили село на Херсонщині.