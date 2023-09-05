Армия РФ накрыла село в Херсонской области минометным огнем: две женщины получили травмы

Российские оккупанты днем обстреляли Ивановку Херсонской области. В результате атаки двое местных жителей получили ранения. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Днем армия России обстреляла Ивановку в Бериславском районе. Предварительно, били из минометов. Травмированы две женщины 53 и 73 лет. Во время обстрела они находились во дворах своих домов», — написал он.

По словам Прокудина, женщин в состоянии средней тяжести госпитализировали. У пострадавших — минно-взрывные травмы, ранения грудных клеток и конечностей.

Напомним, оккупанты 3 сентября обстреляли Херсонскую область 57 раз. В результате обстрелов один человек погиб, еще один - получил ранения.