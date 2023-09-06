ВРУ дала возможность чиновникам избегать ответственности за ложь в декларации

НАПК обратится к Президенту Украины с просьбой наложить вето на принятый нардепами законопроект 9587-Д. О просьбе нацагенства по предотвращению коррупции говорится в сообщении на сайте НАПК.



Это позволит вернуть его на повторное рассмотрение Верховной Раде. Такое решение по мнению сотрудников агентства, единственное в правовой плоскости, которое удовлетворит запрос общества на победу над коррупцией и европейское будущее Украины.



Прежде всего в принятом законопроекте поддержана норма, согласно которой лицо, подавшее заведомо недостоверные сведения в декларации на сумму до 1,3 млн грн, в случае уплаты штрафа не попадает в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.



Народные депутаты поддержали и изменения, которыми будут скрыты данные упомянутого Реестра от граждан, журналистов и добропорядочных руководителей.



Напомним, Реестр сегодня насчитывает 46 556 человек. Из них 1 961 человек привлечены к дисциплинарной ответственности, 29 457 – к административной ответственности, а 15 138 – к уголовной.



После внесения вышеперечисленных изменений останется 5021 человек, будет удалено более 10 тыс. человек осужденных за коррупционные преступления.



После удаления почти 80% данных Реестра ни Президент, ни премьер-министр, ни министры, ни руководители других органов власти, ни общественные организации, ни общественный совет добродетели и ВККС, которые в ближайшее время должны обеспечить назначение более 2 тыс. судей при принятии решений о назначении без официального источника данных о лицах, которые были внесены в него.

Ранее Верховная Рада возобновила электронное декларирование для должностных лиц государства и местного самоуправления.