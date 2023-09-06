ВРУ дала можливість чиновникам уникати відповідальності за брехню у декларації

НАЗК звернеться до Президента України з проханням накласти вето на ухвалений нардепами законопроект 9587-Д. Про прохання нацагенства щодо запобігання корупції йдеться у повідомленні на сайті НАЗК.



Це дозволить повернути його на розгляд Верховної Ради. Таке рішення на думку співробітників агентства, єдине у правовій площині, яке задовольнить запит суспільства на перемогу над корупцією та європейське майбутнє України.



Насамперед у прийнятому законопроекті підтримано норму, згідно з якою особа, яка подала свідомо недостовірні відомості у декларації на суму до 1,3 млн грн, у разі сплати штрафу не потрапляє до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні чи пов'язані з корупцією правопорушення.



Народні депутати підтримали й зміни, якими будуть приховані дані згаданого Реєстру від громадян, журналістів та доброчесних керівників.



Нагадаємо, Реєстр сьогодні налічує 46 556 осіб. З них 1961 осіб притягнуто до дисциплінарної відповідальності, 29457 – до адміністративної відповідальності, а 15138 – до кримінальної.



Після внесення перерахованих вище змін залишиться 5021 особа, буде видалено понад 10 тис. осіб засуджених за корупційні злочини.



Після видалення майже 80% даних Реєстру ні Президент, ні прем'єр-міністр, ні міністри, ні керівники інших органів влади, ні громадські організації, ні громадська рада чесноти та ВККС, які найближчим часом мають забезпечити призначення понад 2 тис. суддів під час прийняття рішень про призначення без офіційного джерела даних про осіб, які були внесені до нього.

Раніше Верховна Рада відновила електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування.