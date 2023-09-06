В ФСБ планируют атаки на гражданскую инфраструктуру: устанавливают «GPS-маячки» на объектах «Укрзализныци»

Сотрудники Службы безопасности задержали еще одного агента ФСБ в Хмельницкой области, где он готовил ракетный удар по одному из стратегически важных объектов «Укрзализныци». О спецоперации сообщили в пресс-центре СБУ.



Для этого завербованный агент пытался установить GPS-трекер возле заранее определенной оккупантами цели. По сигналам «маячка» россияне планировали скорректировать свои ракеты для поражения инфраструктурного объекта.

Маячок, установленный пособником оккупантов. Фото: СБУ



Главной причиной спланированной атаки стало денежное вознаграждение от своего «куратора» из ФСБ. Деньги должны были поступить фигуранту на его банковскую карту.



По данным следствия, задержанным оказался житель Славуты, которого весной этого года дистанционно завербовал кадровый сотрудник «крымского» управления ФСБ. Ему грозит пожизненное заключение.

Ранее, в Донецкой области задержали боевика российского «Оплота».