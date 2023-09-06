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У ФСБ планують атаки на інфраструктуру: встановлюють GPS-маячки на об'єктах «Укрзалізниці»

06 вересня 2023, 10:49

У ФСБ планують атаки на інфраструктуру: встановлюють GPS-маячки на об'єктах «Укрзалізниці»

Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ Затриманий агент ФСБ. Фото: СБУ

Співробітники Служби безпеки затримали ще одного агента ФСБ у Хмельницькій області, де він готував ракетний удар по одному зі стратегічно важливих об'єктів «Укрзалізниці». Про спецоперацію повідомили у пресцентрі СБУ.

Для цього завербований агент намагався встановити GPS-трекер біля завчасно визначеної окупантами цілі. За сигналами «маячка» росіяни планували скоригувати свої ракети для ураження інфраструктурного об'єкта.

Маячок, встановлений посібником окупантів. Фото: СБУ


Головною причиною спланованої атаки стала грошова винагорода від свого куратора з ФСБ. Гроші мали надійти фігуранту на його банківську картку.

За даними слідства, затриманим виявився мешканець Славути, якого навесні цього року дистанційно завербував кадровий співробітник кримського управління ФСБ. Йому загрожує довічне ув'язнення.

Раніше, на Донеччині затримали бойовика російського «Оплоту».

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