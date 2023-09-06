Правительство официально представило Павла Кириленко на должность главы АМКУ

Комитет ВРУ по вопросам экономической политики поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ. Об этом написал в своем telegram член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Назначение Павла Кириленко главой АМКУ. Фото: Ярослав Железняк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подписал внесенное предложение о назначении Павла Кириленко на должность главы АМКУ.



«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как главы АМКУ», — написал нардеп.

Напомним, началом в цепочке правительственных изменений послужило увольнение министра обороны Алексея Резникова. После чего, стало известно, начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко могут назначить главой Антимонопольного комитета Украины.