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Правительство официально представило Павла Кириленко на должность главы АМКУ

06 сентября 2023, 11:26

Правительство официально представило Павла Кириленко на должность главы АМКУ

Комитет ВРУ по вопросам экономической политики поддержал назначение Павла Кириленко на должность главы АМКУ. Об этом написал в своем telegram член фракции «Голос» Ярослав Железняк.

Назначение Павла Кириленко главой АМКУ. Фото: Ярослав Железняк

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль уже подписал внесенное предложение о назначении Павла Кириленко на должность главы АМКУ. 

«Правительство официально внесло представление на Павла Кириленко как главы АМКУ», — написал нардеп. 

Напомним, началом в цепочке правительственных изменений послужило увольнение министра обороны Алексея Резникова. После чего, стало известно, начальника Донецкой ОВА Павла Кириленко могут назначить главой Антимонопольного комитета Украины. 

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