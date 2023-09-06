Уряд офіційно представив Павла Кириленка на посаду голови АМКУ

Комітет ВРУ з питань економічної політики підтримав призначення Павла Кириленка на посаду голови АМКУ. Про це написав у своєму telegram член фракції «Голос» Ярослав Железняк.

Призначення Павла Кириленка головою АМКУ. Фото: Ярослав Залізня

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль уже підписав внесену пропозицію щодо призначення Павла Кириленка на посаду голови АМКУ.



«Уряд офіційно вніс подання на Павла Кириленка як голови АМКУ», - написав нардеп.

Нагадаємо, початком у ланцюжку урядових змін послужило звільнення міністра оборони Олексія Резнікова. Після цього, стало відомо, начальника Донецької ОВ Павла Кириленка можуть призначити головою Антимонопольного комітету України.