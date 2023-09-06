Бубка заявил о своей непричастности к бизнесу на оккупированной территории

Олимпийский чемпион и экс-глава Национального олимпийского комитета Украины (НОК) Сергей Бубка заявил, что не причастен и не имеет отношение ни к одному бизнесу на временно оккупированной территории Украины. Об этом он рассказал в записанном видеообращении своего канала в Youtube.



«Я не имею никакого отношения к бизнесу на оккупированной территории. Моя работа состоит в поддержке украинских спортсменов на международной арене», — заявил Бубка.



Он также добавил, что делает все возможное, чтобы нынешнее поколение украинских спортсменов реализовало свою мечту, выступив на Олимпийских играх в Париже в следующем году.



Ранее стало известно, что фирма «Монблан», принадлежащая украинскому легкоатлету Сергею Бубке и его брату Василию, работает на временно оккупированных территориях и продает горючее российским оккупантам.



После чего Сергей Бубка объявил о подготовке судебного иска против журналистского расследования, в котором приводятся доказательства поставки горючего для оккупантов со стороны его компании.



Служба безопасности Украины также начала досудебное расследование в отношении компании бывшего главы НОК и его возможных связей с Россией.



Через полтора месяца после выхода первой части расследования о бизнесе олимпийского чемпиона и Героя Украины Сергея Бубки, журналисты нашли новые контракты его фирмы «Монблан», которая продает топливо казначейству группировки «ДНР».



