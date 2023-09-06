Бубка заявив про свою непричетність до бізнесу на окупованій території

Олімпійський чемпіон та колишній глава Національного олімпійського комітету України (НОК) Сергій Бубка заявив, що не причетний і не має відношення до жодного бізнесу на тимчасово окупованій території України. Про це він розповів у записаному відеозверненні свого каналу у Youtube.



«Я не маю жодного відношення до бізнесу на окупованій території. Моя робота полягає у підтримці українських спортсменів на міжнародній арені», - заявив Бубка.



Він також додав, що робить все можливе, аби нинішнє покоління українських спортсменів реалізувало свою мрію, виступивши на Олімпійських іграх у Парижі наступного року.



Раніше стало відомо, що фірма «Монблан», яка належить українському легкоатлету Сергію Бубці та його брату Василю, працює на тимчасово окупованих територіях та продає пальне російським окупантам.



Після цього Сергій Бубка оголосив про підготовку судового позову проти журналістського розслідування, в якому наводяться докази постачання пального для окупантів з боку його компанії.



Служба безпеки України також розпочала досудове розслідування щодо компанії колишнього голови НОК та його можливих зв'язків з Росією.



Через півтора місяця після виходу першої частини розслідування про бізнес олімпійського чемпіона та Героя України Сергія Бубки журналісти знайшли нові контракти його фірми «Монблан», яка продає паливо казначейству угруповання «ДНР».



