Проблемы с обменным фондом: Лубинец по поводу перспектив освобождения украинских военнопленных

У Украины есть проблемы с обменным фондом. Об этом в интервью «Радио Свобода» сообщил уполномоченный по правам человека Верховной Рады Дмитрий Лубинец.



Он рассказал, что «мало российских военнопленных, которых мы хотим менять на украинских военнопленных — они есть, но количество недостаточное».



Другой проблемой, по словам Лубинца, является отсутствие интереса российской стороны к своим военнопленным.



«Россиянам иногда интереснее использовать и своих военнопленных, и родственников украинских военнопленных, но только не возвращать наших домой. И накручивать родственников военнопленных, что Украина виновата, Украина не хочет, мы что-то там предлагаем, а они не готовы», — подчеркнул он.



По данным ГУР МО Украины, с января 2022 года РФ призвала на службу от 55 до 60 тысяч человек с захваченных территорий Донбасса и Луганской области.



7 августа Украина вернула из российского плена еще 22 военных. Как сообщил тогда омбудсмен Дмитрий Лубинец, с начала полномасштабного вторжения России Украина вернула из плена 2598 украинцев.



По приблизительным оценкам, Россия незаконно содержит более 20 тысяч украинских гражданских заложников. Это данные из обращений родственников, чьих близких задержала российская сторона.