Сьогодні вночі зупинилося серце відомого українського вченого Ігоря Козловського

Український вчений, релігієзнавець та історик Ігор Козловський. Фото: «Новини Донбасу»

Сьогодні вночі, 6 вересня, через серцевий напад помер відомий український вчений, релігієзнавець та історик Ігор Козловський. Про смерть свого колеги написала у Facebook викладач інституту філософії ім. Г. С. Сковороди Людмила Пилипович.



Про смерть батька написав і його син, Олександр Козловський, зазначивши: «Тато… Ти був для мене всім світом. Люблю тебе безмежно. Спочивай з миром».



Ігореві Козловському було 69 років. Він родом з Макіївки Донецької області. Після вторгнення росіян не поїхав, а залишився у Донецьку, де його 27 січня 2016 року затримали бойовики угрупування «ДНР» за проукраїнську позицію.



27 грудня 2017 року його було звільнено в рамках обміну полоненими, в результаті якого Україні вдалося повернути 73 особи.



Звільнений із полону «ДНР» Ігор Козловський називав ситуацію в Донецьку «міксом» із різних років тоталітарного режиму.

Нагадаємо, про проблеми з обмінним фондом висловився уповноважений із прав людини Дмитро Лубинець.