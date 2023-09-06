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Топ-менеджеры «Приватбанка» обвиняются в растрате более 8 миллиардов гривен

06 сентября 2023, 15:52

Топ-менеджеры «Приватбанка» обвиняются в растрате более 8 миллиардов гривен

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) направила в суд дело в отношении топ-менеджеров «Приватбанка», обвиняя их растрате более 8,2 млрд гривен. Они также выводили денежные средств заграницу и пытались их легализировать. Об этом сообщили в пресс-службе САП.

Прокуроры обвиняют бывших председателя правления ПАО КБ «Приватбанк», его первого заместителя, а также трех руководителей департаментов указанного банка.

Как уже сообщалось, обвиняемые в декабре 2016 года, за день до признания ПАО КБ «Приватбанк» неплатежеспособным, на основании ложных документов выплатили на счет банка около 223 млн грн в пользу подконтрольных и связанных с ПАО КБ «Приватбанк» компаний.

Средства перечислились несколькими траншами на две разные компании: 85,2 млн. грн. на счет одной связанной с участниками схемы компании, еще 136,8 млн. грн. – в пользу другой. В дальнейшем эти средства участники схемы вывели за границу с целью легализации.

Кроме того, установлено, что в канун национализации банка указанные лица растратили более 8,2 млрд грн путем незаконного списания обязательств компаний-нерезидентов перед AS Privatbank (Латвия) за счет средств Приватбанка, размещенных на корреспондентских счетах в AS Privatbank» (Латвия).

Для дальнейшей невозможности взыскания средств в пользу ПАО КБ «Приватбанк» и прикрытие совершенного преступления организовали незаконную и документально не обоснованную замену должника на подконтрольную и связанную с ПАО КБ «Приватбанк» компанию. 

Действия топ-менеджеров квалифицировали по статье присвоение, растрата или завладение имуществом путем злоупотребления служебным положением. За совершенное им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от восьми до двенадцати лет, с лишением права занимать определенные должности сроком до 3 лет, с конфискацией имущества.

Ранее антикоррупционный суд заочно арестовал экс-главу правления «Приватбанка», а 2 сентября, уже был арестован на два месяца с возможностью залога в полмиллиарда гривен бизнесмен Игорь Коломойский.

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