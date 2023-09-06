Топ-менеджери «Приватбанку» звинувачуються у розтраті понад 8 мільярдів гривень

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) направила до суду справу стосовно топменеджерів «Приватбанку», звинувачуючи їх у розтраті понад 8,2 млрд гривень. Вони також виводили кошти за кордон і намагалися їх легалізувати. Про це повідомили у прес-службі САП.



Прокурори звинувачують колишніх голів правління ПАТ КБ «Приватбанк», його першого заступника, а також трьох керівників департаментів зазначеного банку.



Як уже повідомлялося, обвинувачені у грудні 2016 року, за день до визнання ПАТ КБ «Приватбанк» неплатоспроможним, на підставі хибних документів виплатили на рахунок банку близько 223 млн грн на користь підконтрольних та пов'язаних із ПАТ КБ «Приватбанк» компаній.



Кошти перерахувалися кількома траншами на дві різні компанії: 85,2 млн грн щодо однієї пов'язаної з учасниками схеми компанії, ще 136,8 млн грн. - на користь іншої. Надалі ці кошти учасники схеми вивели за кордон із метою легалізації.



Крім того, встановлено, що напередодні націоналізації банку зазначені особи розтратили понад 8,2 млрд грн шляхом незаконного списання зобов'язань компаній-нерезидентів перед AS Privatbank (Латвія) коштом «Приватбанку», розміщених на кореспондентських рахунках AS Privatbank» (Латвія).



Для подальшої неможливості стягнення коштів на користь ПАТ КБ «Приватбанк» та прикриття скоєного злочину організували незаконну та документально не обґрунтовану заміну боржника на підконтрольну та пов'язану з ПАТ КБ «Приватбанк» компанію.



Дії топменеджерів кваліфікували за статтею присвоєння, розтрати чи заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем. За вчинене ним загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років, з позбавленням права обіймати певні посади на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Раніше антикорупційний суд заочно заарештував ексглаву правління «Приватбанку», а 2 вересня вже був заарештований на два місяці з можливістю застави пів мільярда гривень бізнесмен Ігор Коломойський.