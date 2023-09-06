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Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек

06 сентября 2023, 18:35

Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена: погибли 17 человек

В результате обстрела российскими оккупантами центрального рынка в Константиновке погибли 17 мирных жителей, 32 человек получили ранения. Об этом сообщил министр внутренних дел Игорь Клименко по итогам завершения поисково-спасательной операции.

«Поисково-спасательная операция в Константиновке завершена. По состоянию на 18:00 в результате российских обстрелов 17 человек погибли и 32 получили ранения», — говорится в сообщении.

Обстрел начался около 14:00. В результате попадания снарядов загорелись торговые павильоны рынка. Было повреждено 20 магазинов, линии электропередач, административное здание и пятый этаж жилого дома, сгорели легковые автомобили и восемь торговых объектов.

Начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины).

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