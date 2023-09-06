Пошуково-рятувальна операція у Костянтинівці завершена: загинули 17 людей

Внаслідок обстрілу російськими окупантами центрального ринку в Костянтинівці загинули 17 мирних жителів, 32 особи отримали поранення. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко за підсумками завершення пошуково-рятувальної операції.



«Пошуково-рятувальна операція у Костянтинівці завершена. Станом на 18:00 в результаті російських обстрілів 17 людей загинули і 32 отримали поранення», - йдеться у повідомленні.



Обстріл розпочався близько 14:00. Внаслідок влучення снарядів спалахнули торгові павільйони ринку. Було пошкоджено 20 магазинів, лінії електропередач, адміністративну будівлю та п'ятий поверх житлового будинку, згоріли легкові автомобілі та вісім торгових об'єктів.



Розпочато досудове розслідування щодо кримінального провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України).