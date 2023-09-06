Удар по рынку в Константиновке: количество пострадавших возросло

Обстрел рынка Константиновки. Фото: Игорь Клименко

Российские оккупанты обстреляли Константиновку. В результате сегодняшней атаки погибли 16 человек, еще 31 ранены. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой областной прокуратуры.

«В результате попадания снарядов в торговых павильонах поднялся пожар. По состоянию на 16:00 от атаки окупантов погибли 16 человек. Еще 31 человек получил ранения различной степени тяжести, гражданам предоставляется неотложная медицинская помощь», — написал он.

По предварительным данным, повреждены 20 магазинов, линии электропередач, админздание и 5 этаж жилого дома. Дотла сгорели легковые автомобили и 8 торговых объектов.

В настоящее время идет поисково-спасательная операция. Под завалами еще находятся люди.

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко уточнил, что среди пострадавших – спасатель.

Напомним, российские оккупанты активно обстреливают Константиновку. Так, 5 сентября город был атакован, в результате чего были пострадавшие.