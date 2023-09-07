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Российская ВГТРК запустила свою франшизу в Донецке

07 сентября 2023, 10:04

Российская ВГТРК запустила свою франшизу в Донецке

Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания (ВГТРК) официально запустила 4 сентября вещание на территории «ДНР». Об этом сообщила в своем отчете британская разведка. 

Теперь выпуски новостей на временно оккупированной территории будет готовить донецкая франшиза телеканала «Россия1». 

Для запуска трансляции «ВГТРК» в оккупированной части Донецкой области России потребовался один год. Проблемы с запуском трансляции были связаны с нехваткой технических специалистов. Часть из них пришлось перевести из Крыма, Луганска или других регионов.

Теперь, чтобы получить доступ к эфиру украинских телеканалов, жителям временно оккупированных территорий придется использовать интернет соединение.

Ранее стало известно, что вредоносное программное обеспечение под названием Infamous Chisel используется российской группой Sandworm, направленно на мобильные устройства Android, которыми пользуются украинскими военные. 

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