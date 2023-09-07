Російська ВДТРК запустила свою франшизу у Донецьку

Всеросійська державна телевізійна та радіомовна компанія (ВДТРК) офіційно запустила 4 вересня мовлення на території «ДНР». Про це повідомила у своєму звіті британська розвідка.



Тепер випуски новин на тимчасово окупованій території готуватиме донецька франшиза телеканалу «Росія1».



Для запуску трансляції ВДТРК в окупованій частині Донецької області Росії знадобився один рік. Проблеми із запуском трансляції були пов'язані з нестачею технічних фахівців. Частину з них довелося перевезти із Криму, Луганська чи інших регіонів.

Тепер, щоб отримати доступ до ефіру українських телеканалів, мешканцям тимчасово окупованих територій доведеться використовувати інтернет-з'єднання.

Раніше стало відомо, що шкідливе програмне забезпечення під назвою Infamous Chisel використовується російською групою Sandworm, спрямованою на мобільні пристрої Android, якими користуються українські військові.