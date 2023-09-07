Из-за атаки РФ на Херсонскую область один человек погиб, двое гражданских получили травмы

Российская армия сегодня дважды атаковала Херсонскую область. В результате чего в селе Одрадокаменка три человека получили ранения, один из них умер в больнице. Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

«Около 9:40 по населенному пункту ударила вражеская артиллерия. Под обстрел попал 50-летний мужчина», — написал он.

Глава региона отметил, что односельчане доставили его в больницу в критическом состоянии. Медики пытались спасти жизнь раненого, но травмы оказались слишком тяжелыми. К сожалению, от полученных ранений мужчина скончался.

Однако на этом обстрелы не закончились, через двадцать минут оккупанты снова атаковали село. На этот раз взрывной предмет сбросили с беспилотника.

«Травмы средней степени тяжести получили двое мужчин — 58 и 46 лет. Сейчас они находятся в больнице», — резюмировал Прокудин.

Напомним, 7 сентября российские оккупанты атаковали с беспилотника гражданского в селе Одрадокаменка Херсонской области.