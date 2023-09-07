Через атаку РФ на Херсонську область одна людина загинула, двоє цивільних отримали травми

Російська армія сьогодні двічі атакувала Херсонську область. Внаслідок чого в селі Одрадокам'янка троє людей отримали поранення, одна з них померла в лікарні. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Близько 9:40 по населеному пункту вдарила ворожа артилерія. Під обстріл потрапив 50-річний чоловік», — написав він.

Глава регіону зазначив, що односельці доправили його до лікарні у критичному стані. Медики намагалися врятувати життя пораненого, але травми виявилися надто тяжкими. На жаль, від отриманих поранень чоловік помер.

Однак на цьому обстріл не закінчився, через двадцять хвилин окупанти знову атакували село. На цей раз вибуховий предмет скинули з безпілотника.

«Травми середнього ступеня тяжкості отримали двоє чоловіків — 58 та 46 років. Наразі вони перебувають у лікарні», — резюмував Прокудін.

Нагадаємо, 7 вересня російські окупанти атакували з безпілотника цивільного у селі Одрадокам'янка Херсонської області.